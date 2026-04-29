Saudi Pro League, Inzaghi spera ancora: 1-0 al Damac, oggi tiferà per l'Al Ahli contro CR7

La corsa al titolo nella Saudi Pro League resta apertissima e l’Al Hilal di Simone Inzaghi si aggrappa con forza a ogni punto disponibile. Il successo sofferto per 1-0 di ieri contro il Damac vale molto più dei tre punti: riporta la squadra a -5 dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo a cinque giornate dalla fine, tenendo viva una rincorsa che sembrava complicarsi settimana dopo settimana.

È stata una partita sporca, bloccata, quasi nervosa. L’Al Hilal ha fatto la partita, come da copione, ma senza la brillantezza abituale. Il Damac ha chiuso gli spazi, abbassato i ritmi, trasformando ogni possesso in una sfida di pazienza. In questi contesti, però, emergono le squadre costruite per vincere: non quelle che dominano sempre, ma quelle che trovano una soluzione anche quando tutto si inceppa.

La soluzione, stavolta, parla anche un po’ italiano, con l'assist di Theo Hernández e la finalizzazione di Sergej Milinković-Savic. La pressione resta altissima: l'Al Nassr continua a correre e oggi ha un banco di prova importante contro l’Al-Ahli, reduce dal secondo trionfo consecutivo nella AFC Champions League. Una sfida che può dire molto sulla tenuta della capolista e, indirettamente, alimentare o spegnere le speranze dell’Al-Hilal.

La lotta al vertice

Al Nassr 76 (29 partite giocate)

Al Hilal 71 (29 partite giocate)

Al Ahli 66 (28 partite giocate)