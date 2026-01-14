Irlanda del Nord, grave infortunio al ginocchio per Bradley e Italia a rischio: "Ci vorrà un po'"

Conor Bradley dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire il ginocchio danneggiato e i legamenti interessati. Il terzino destro nord-irlandese del Liverpool è stato portato fuori in barella nelle fasi finali del pareggio (0-0) contro la capolista di Premier League dell’Arsenal lo scorso giovedì, così adesso dovrà affrontare una corsa contro il tempo per recuperare in tempo in vista del Mondiale di questa estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Sempre se la sua nazionale riuscisse a qualificarsi tramite i play-off in programma contro l'Italia di Gattuso.

Il laterale di 22 anni ha rotto il silenzio in tal proposito e ha scritto un messaggio su Instagram: "Un duro colpo, ma l’operazione è fatta, quindi ora inizia il rientro", il pensiero rivolto ai suoi fan e follower sul social media. "Ci vorrà un po’ di tempo, ma non vedo già l’ora di tornare a giocare per il Liverpool e per l’Irlanda del Nord. Grazie a tutti per il supporto".

Intanto Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal, si è scusato per aver lanciato il pallone contro Bradley e per aver poi tentato di spingerlo fuori dal campo. Questo per l'accusa di simulazione, quando invece il giocatore del Liverpool era a terra infortunato sul prato dell’Emirates Stadium. Il terzino destro, che vanta 30 presenze con l’Irlanda del Nord, ha collezionato 21 apparizioni con i Reds questa stagione, dopo aver saltato diverse partite a causa di un problema al bicipite femorale.