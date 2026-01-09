Bufera su Martinelli: pensa che Bradley perda tempo e lo strattona, ma si è infortunato

Gabriel Martinelli, attaccante dell’Arsenal, è finito al centro delle critiche per un episodio avvenuto negli ultimi minuti del pareggio contro il Liverpool (0-0) in Premier League. Al 94’, il difensore dei Reds Conor Bradley si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco. Martinelli, visibilmente irritato dalla presunta perdita di tempo del rivale, ha lasciato cadere il pallone sul giocatore e ha tentato di spingerlo fuori dal campo, provocando una forte reazione dei giocatori del Liverpool e lo sdegno dei commentatori inglesi. Gary Neville ha definito il gesto "inammissibile", mentre Roy Keane ha parlato di comportamento "assolutamente inaccettabile".

Il brasiliano ha poi chiesto scusa pubblicamente su Instagram: "Conor e io abbiamo già scambiato messaggi e gli ho chiesto scusa. Sotto l’emozione non avevo realizzato la gravità della sua condizione. Gli auguro una pronta guarigione". Il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha difeso il suo giocatore: "Gabi è una persona fantastica, probabilmente non si è reso conto di ciò che stava accadendo. Spero che Conor stia bene; parlerò con lui per sincerarmene".

Sorprendentemente, anche il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha mostrato comprensione: "Non conosco bene Martinelli, ma sembra una brava persona. Il problema è che in alcune situazioni di gioco si accumula molto tempo perso, e può essere frustrante. Se avesse saputo la gravità dell’infortunio, non lo avrebbe mai fatto. Capisco che possa aver pensato a una perdita di tempo". Bradley è stato trasportato via in barella, mentre l’episodio lascia in sospeso possibili provvedimenti disciplinari per Martinelli, che dovrà rispondere della sua condotta in campo.