Liverpool, brutto infortunio al ginocchio per Bradley: out fino al termine della stagione

Piove sul bagnato per il Liverpool, protagonista di un'annata travagliata anche sul piano degli infortuni. Dopo Leoni e Isak, anche Conor Bradley dovrà stare fuori a lungo. Nel finale dell'ultimo match di campionato contro l'Arsenal, l'esterno nordirlandese si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco: per lui un brutto infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto ad uscire in barella.

"Temo il peggio. E' una brutta notizia se il giocatore è costretto ad uscire in barella. Guardando il video, sembra si tratti di un infortunio al ginocchio. Dobbiamo aspettare gli esami per capire se è un infortunio pesante o se può giocare lunedì, come spero", ha dichiarato il tecnico del Reds Arne Slot al termine del match contro i Gunners.

I timori di Slot si sono rivelati fondati. Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo X, ha dichiarato: "Il Liverpool conferma che Conor Bradley non giocherà per il resto della stagione. Il terzino dei reds ha subito un grave infortunio al ginocchio e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico". Bradley, dunque, salterà match tra Italia e Irlanda del Nord in programma il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo e valido per il playoff in vista dei Mondiali 2026.