Isaksen deve guadagnarsi il rinnovo: Lazio dinanzi a un bivio, due strade per il futuro

Dopo mesi complicati, Gustav Isaksen si è finalmente ripreso la scena. Il talento danese della Lazio, reduce da un’estate segnata dalla mononucleosi che ne aveva rallentato la preparazione, è tornato titolare e protagonista nella sfida contro la Juventus, offrendo una prestazione di altissimo livello, e dovrebbe partire dall'inizio anche stasera contro il Pisa. Con i bianconeri gli è mancato solo il gol, ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire.

Giovedì sera, nella trasferta di Pisa, avrà un’altra occasione per confermarsi. L’infortunio di Cancellieri gli apre infatti spazi importanti sulla fascia destra, dove potrà mettere in mostra le sue qualità di velocità, dribbling e intensità. Per Isaksen questa stagione rappresenta una tappa cruciale: deve crescere in termini di concretezza, soprattutto in gol e assist, elementi fondamentali per il suo definitivo salto di qualità.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro del danese dipenderà proprio da questo rendimento. La Lazio, infatti, si trova di fronte a un bivio: confermarlo e prolungare ulteriormente il suo contratto (attualmente in scadenza nel 2028), oppure inserirlo in una possibile operazione di player trading. A decidere sarà la società, ma per il momento Sarri si gode un Isaksen finalmente brillante, pronto a diventare un’arma in più nel nuovo corso biancoceleste.