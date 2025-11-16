Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Danimarca, solo 2-2 con la Bielorussia. Isaksen non ci crede: "Avremmo dovuto distruggerli"

Danimarca, solo 2-2 con la Bielorussia. Isaksen non ci crede: "Avremmo dovuto distruggerli"
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

La figuraccia della Danimarca è risultata ancora più amara perché la Scozia è inciampata in Grecia. Perché al netto del gol del 2-2 finale favoloso firmato da Gustav Isaksen, la banda di Riemer aveva tutte le carte in regola per superare la Bielorussia, così da presentarsi allo scontro diretto contro la Scozia libera mentalmente. E invece ora le due dirette contendenti per l'accesso diretto ai Mondiali 2026 si ritrovano distanti un solo punto.

L'ala destra della Lazio, ieri esterno nel centrocampo a quattro, ha rilasciato impressioni sconfortanti al termine del match: “È così deludente. È una catastrofe. Abbiamo concesso così tante occasioni… non so proprio cosa stiamo facendo", la dura dichiarazione di Isaksen. Su cosa sia successo dopo il pareggio della Bielorussia: "Ci siamo innervositi e abbiamo smesso di difendere tutti insieme. Ah, fa male adesso... l’ho detto ieri (l'altro ieri, ndr) in conferenza stampa: se non vinciamo, non meritiamo di andare al Mondiale. Non credo che li abbiamo sottovalutati, ma è assurdo essere qui senza aver vinto".

Poi ha aggiunto: "Fa male in questo momento, e ovviamente dobbiamo rialzarci. Siamo fortunati ad avere ancora una possibilità, perché, uff… non vincere una partita così oggi (ieri, ndr) è una catastrofe". Infatti, dallo scontro diretto con la Scozia emergerà la sentenza finale su pass dei Mondiali e playoff: "La Scozia ha perso con la Grecia? Sì, ma non è irrilevante? Se avessimo solo vinto, saremmo già qualificati. Fa male adesso. Con la squadra che avevamo oggi, avremmo dovuto distruggerli. Avremmo dovuto capitalizzare l’1-0 e segnare altri due-tre gol nel primo tempo".

