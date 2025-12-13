Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno bisogno di vantaggi"

Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno bisogno di vantaggi"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 13:45Serie A
Simone Bernabei

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Milan. Queste alcune delle sue parole:

Cosa significa questa partita con il Milan per voi?
"Significa sapere di andare ad affrontare una partita top livello perché affrontiamo una squadra prima in classifica, ricca di giocatori forti, con un allenatore molto bravo, in un ambiente bello: è tutto superlativo. C'è bisogno di alzare il nostro livello per cercare di rimanere nella partita e per provare a fare le cose che sappiamo fare quando l'avversario ce lo permette".

Sarà un Sassuolo più verticale o più capace di sfruttare le partite nelle partite?
"Abbiamo provato a capire cosa può succedere perché all'interno della gara ci saranno tante situazioni diverse e la nostra bravura è riconoscere e capire quello che serve perché gli avversari con le qualità che hanno non hanno bisogno di vantaggi. C'è bisogno di drizzare le antenne".

Come sta Pinamonti? E come sta Volpato?
"Chi stava bene sta bene, recuperiamo Vranckx. Un virus durante la settimana ci ha un po' destabilizzato ma per ora non ci sono conseguenze gravi e mi auguro che non ce ne siamo per la partita di domani. Per quanto riguarda Cristian deve fare le cose che sa fare, deve mettersi a disposizione dei compagni quando serve, saper utilizzare le caratteristiche dei compagni, in una gara con tante cose da poter sfruttare".

