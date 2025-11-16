Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Italia e dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di VivoAzzurroTv, parlando così del match contro la Norvegia: "È importante perché è l'ultima partita prima dei playoff, dovremo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo, provare a vincere per prepararsi al massimo per marzo".

Affrontare la Norvegia vi dà una carica in più?

"Sì, questo sicuramente. Dovremo andare in campo per vincere, sappiamo come è andata a Oslo, dovremo cercare di fare un risultato importante anche per noi stessi".

Contro la Moldavia ha fornito il nono assist in Nazionale. Dà la stessa goduria dei gol?

"Sì, poi dipende in che frangente. Sono contento di quello che sto facendo e dell'assist, ma quello che contava era vincere, quella era la cosa più importante".

Che cosa vi ha detto in questi giorni il ct Gattuso?

"Ci ha detto che abbiamo fatto un ottima partita in Moldavia e dovremo cercare di farla anche contro la Norvegia".