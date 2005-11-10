Italia, Donnarumma: "Se abbiamo mentalità, dimostrato che siamo duri da affrontare"

Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia, ieri contro la Francia è stato nettamente il migliore in campo con diversi interventi degni di nota. Ne ha parlato nel post gara, ai microfoni di Sportmediaset: "Se devo sceglierne una, scelgo quella su Rabiot: una parata molto difficile. Sono molto contento di aver aiutato la mia squadra a portare a casa un bel pareggio contro una squadra molto forte. Sapevamo che venire qui non era facile, hanno giocatori fortissimi. Ho visto un grande atteggiamento e sono molto contento".

Orgoglio per quanto fatto

Prosegue il portiere azzurro: "La nostra prestazione si racchiude tutta nel gol che abbiamo fatto, nella pressione del nostro difensore Bastoni che ha pressato fino all'area loro: è un atteggiamento che dobbiamo avere sempre. Sono molto orgoglioso dei miei compagni: è normale che delle volte ti chiudono lì perché hanno dei giocatori forti, ma anche nel blocco basso abbiamo dimostrato che siamo duri da affrontare se abbiamo mentalità".

Poteva arrivare anche il colpaccio

In chiusura: "Alla fine ci ho sperato di portare a casa la vittoria. C'è un pochino di rammarico, ma va bene così e il gruppo sta crescendo. Abbiamo tempo per fare il resto e sono orgoglioso di come stiamo lavorando".