Roberto Baggio 'incorona' Jannik Sinner: "Sempre bello vederti Fenomeno"

Incontro fra una leggenda e un campione sui cieli di Dubai. Come racconta il post Instagram pubblicato da Roberto Baggio, nel viaggio di rientro dall'Emirato del sud del Golfo Persico, il Divin Codino ha avuto modo d'incontrarsi con Jannik Sinner, numero uno del tennis italiano e numero 2 assoluto al Mondo.

"Sempre bello vederti Fenomeno" è il commento che l'ex Pallone d'Oro ha pubblicato a corredo della foto.