Italia, Gattuso: "Oggi avevamo tutto da perdere, dobbiamo continuare a lavorare"

Il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro Israele vinto per 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Playoff raggiunti, con una prestazione più che convincente.

"Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Sono soddisfatto per non aver preso gol, grande spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi".

16 gol in 4 gare: gli altri dati positivi?

"Dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo non possono comandare le partite. Quando abbiamo palla abbiamo qualità, ma dobbiamo ritrovare compattezza e lavorare centimetro dopo centimetro".

Da stasera, tutto in funzione di marzo.

"Dobbiamo sperare di non perdere giocatori. A novembre avremo due partite serie e proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio, per formare una squadra che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo".