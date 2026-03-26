Caso Lukaku, il Napoli lo aspettava. Mannaert: "Ha scelto di non giocare per allenarsi in Belgio"

La situazione legata a Romelu Lukaku ha indispettito il Napoli, col club azzurro che aspettava il suo centravanti a Castel Volturno in queste ore dopo l'annuncio della federazione belga della scelta del giocatore di saltare le sfide amichevoli contro Stati Uniti e Messico con l'idea di migliorare la sua condizione fisica.

Una decisione che aveva trovato i favori del Napoli, che nelle scorse ore aveva comunicato: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

Una versione che però non sembra combaciare con quanto detto da Vincent Mannaert, direttore sportivo della federazione belga, che prima della partenza per gli Stati Uniti ha così parlato: "Lukaku ha scelto di sfruttare questo periodo per allenarsi e ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. Non sono preoccupato per lui. Lukaku conosce perfettamente il suo corpo e sappiamo quanto tenga alla Nazionale. Aveva deciso di partecipare al ritiro, ma il suo obiettivo principale resta il Mondiale. Ha fatto una scelta difficile, ma che sicuramente è quella giusta: restare in Belgio per allenarsi al meglio. Sono certo che sarà pronto per il Mondiale". Insomma, secondo il dirigente belga Lukaku ha sì scelto di non partecipare alle due amichevoli, ma con il preciso intento di restare in Belgio ad allenarsi. Da capire ora quali saranno gli eventuali provvedimenti che deciderà di prendere il club di Aurelio De Laurentiis.