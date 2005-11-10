Italia, Mancini: "Francia incredibile, ma abbiamo resistito e giocato: passo in avanti"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 07:11Serie A
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03.10.2026 07:11Serie A
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"Non era una partita semplice, veramente la Francia ha dei giocatori incredibili". Così ha esordito il ct dell'Italia Roberto Mancini, intervistato da Sportmediaset dopo l'1-1 in Nations League andato in scena allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane.
Prosegue il tecnico azzurro: "Hanno tenuto spesso la palla, ma abbiamo resistito quando dovevamo resistere, difeso bene e avuto la palla quando dovevamo averla. Sono molto contento per loro, abbiamo dimostrato di poter crescere e questo è un ulteriore passo".
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