Italia, Mancini: "Francia incredibile, ma abbiamo resistito e giocato: passo in avanti"

"Non era una partita semplice, veramente la Francia ha dei giocatori incredibili". Così ha esordito il ct dell'Italia Roberto Mancini, intervistato da Sportmediaset dopo l'1-1 in Nations League andato in scena allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane.

Prosegue il tecnico azzurro: "Hanno tenuto spesso la palla, ma abbiamo resistito quando dovevamo resistere, difeso bene e avuto la palla quando dovevamo averla. Sono molto contento per loro, abbiamo dimostrato di poter crescere e questo è un ulteriore passo".