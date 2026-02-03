Stop alle trattative in Italia e nei campionati Top5 europei. Ma il mercato resterà aperto in altri Paesi
In Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e via dicendo le porte del calciomercato si sono chiuse: ma ci sono ancora tante possibilità in uscita per i calciatori che militano nel nostro paese e cercano spazio all'esterno. Il mercato è ancora aperto in Turchia, ad esempio, dove i club avranno tempo fino a venerdì per completare il mercato, rendendo Galatasaray, Fenerbahce e altre squadre possibili protagoniste dei prossimi giorni. Attenzione anche al Portogallo, ma solo fino a stasera, mentre si parla di febbraio inoltrato per campionati come Serbia, Svizzera, Croazia e Russia.
Di seguito, nel dettaglio, le scadenze del mercato invernale:
Portogallo: fino alle 0:59 di martedì 3 febbraio
Malta: fino al 5 febbraio
Turchia: fino al 6 febbraio
Austria: fino al 6 febbraio
Grecia: fino al 6 febbraio
Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio
Romania: fino al 9 febbraio
Australia: fino al 10 febbraio
Messico: fino al 10 febbraio
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
