Stop alle trattative in Italia e nei campionati Top5 europei. Ma il mercato resterà aperto in altri Paesi

In Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e via dicendo le porte del calciomercato si sono chiuse: ma ci sono ancora tante possibilità in uscita per i calciatori che militano nel nostro paese e cercano spazio all'esterno. Il mercato è ancora aperto in Turchia, ad esempio, dove i club avranno tempo fino a venerdì per completare il mercato, rendendo Galatasaray, Fenerbahce e altre squadre possibili protagoniste dei prossimi giorni. Attenzione anche al Portogallo, ma solo fino a stasera, mentre si parla di febbraio inoltrato per campionati come Serbia, Svizzera, Croazia e Russia.

Di seguito, nel dettaglio, le scadenze del mercato invernale:

Portogallo: fino alle 0:59 di martedì 3 febbraio

Malta: fino al 5 febbraio

Turchia: fino al 6 febbraio

Austria: fino al 6 febbraio

Grecia: fino al 6 febbraio

Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio

Romania: fino al 9 febbraio

Australia: fino al 10 febbraio

Messico: fino al 10 febbraio

Serbia: fino al 13 febbraio

Svizzera: fino al 16 febbraio

Croazia: fino al 17 febbraio

Russia: fino al 19 febbraio

Polonia: fino al 25 febbraio