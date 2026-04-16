TMW Italia senza Mondiali, Ilaria D'Amico: "Buffon? Non si consola mai. Delusione indimenticabile"

Ilaria D’Amico, moglie di Gianluigi Buffon, ha commentato dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro 2026 la delusione, anche famigliare, per la mancata qualificazione ai Mondiali della Nazionale di cui l’ex portiere è stato capo delegazione fino alle dimissioni rassegnate a inizio aprile: “Gigi non si consola mai per una delusione, non si consola facilmente. Però fortunatamente non è uno che fa pesare in casa lo stato d’animo, quindi si allontana: fa una passeggiata a casa a Parma o va al mare in Versilia, dove sono le sue origini.

Però io credo che la delusione di non andare al Mondiale, che lui ha vissuto in tutte le vesti, ci è andato sempre e l’ha vinto, sia una delle cose che da arci-italiano, come è lui, non dimentichi mai. Al di là di tutto, quello che sentivo ogni volta che tornava da riunioni con lo staff e i giocatori, è che si era creato un clima forte tra i ragazzi. Ovviamente è mancato quello che ci avrebbe portato di là, però il clima che si era era creato era fortissimo. In passato, quando abbiamo avuto fragilità di talento tecnico, l’abbiamo colmata con un rapporto tra i giocatori di complicità e di serenità reciproca. Poi, purtroppo lo sappiamo, non dà sicurezza di andarci”.

Che ricordo ha del 2006?

“È stato il primo mondiale per Sky, per noi è stata un’avventura incredibile. Avevamo in organico soltanto 50 giornalisti: allora erano molto pochi, rispetto a come si affrontavano i mondiali all’epoca, e coprivano 18 ore di diretta. Non sono propriamente poche, con Bonan e Porrà facevamo staffette lunghissime: è stata una maratona dove siamo riusciti a raccontare tutto, abbiamo avuto tante chicche e fu un’avventura che tutti ricordiamo come la più bella da raccontare perché l’abbiamo alzata ovviamente”.