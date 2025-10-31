Tardelli avvisa Vlahovic: "Spalletti pretenderà molto da lui, il vero goleador della Juventus"

Quale Juventus troverà Luciano Spalletti? Oggi la presentazione del nuovo tecnico bianconero (alle ore 12:00) che prenderà in mano una squadra reduce dal ritorno alla vittoria, contro l'Udinese.

Di fronte ai friulani la Signora ha ritrovato anche il gol, che tanto mancava agli attaccanti. In particolare ha trovato la via della rete Dusan Vlahovic, su calcio di rigore. Proprio del centravanti serbo ha parlato l'ex Campione del Mondo, Marco Tardelli, dalle colonne de La Stampa oggi in edicola.

Tardelli fa notare come ancora una volta Vlahovic si sia confermato come "il goleador della squadra bianconera", facendo anche dichiarazioni da leader al termine della gara. Parole alle quali "non eravamo abituati", spiega. In questo modo l'ex Fiorentina "ha distribuito responsabilità e colpe fra tutti per questa prima parte di stagione inferiore alle aspettative", aggiunge, con l'aggiunta di una certa protezione riservata anche il suo allenatore appena esonerato, Igor Tudor.

In sintesi, secondo Tardelli "è questo il Vlahovic che i tifosi vogliono vedere, che apprezzano, un leader che si prenda le sue responsabilità". Saprà Spalletti tirare fuori il meglio da lui? Tardelli assicura che il tecnico di Certaldo "pretenderà molto dall’attaccante serbo", conscio che "solo con un Vlahovic al meglio potrà conquistare i traguardi che la società si è prefissata".