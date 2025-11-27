Italia U17 medaglia di bronzo al Mondiale. Storica vittoria ai calci di rigore contro il Brasile
L’Italia Under 17 chiude il Mondiale con un risultato senza precedenti. Gli Azzurrini conquistano il terzo posto, miglior piazzamento di sempre nella competizione, superando il Brasile ai calci di rigore dopo uno 0-0 che ha retto per tutti i tempi regolamentari.
La squadra di Massimiliano Favo, reduce dalla delusione della semifinale persa contro l’Austria (2-0), si è rialzata nella finalina contro i verdeoro (eliminati in precedenza dal Portogallo) gestendo anche una lunga superiorità numerica per l’espulsione di Vitor Fernandes al 14’.
Nonostante le occasioni create, il gol non è arrivato. A decidere tutto sono stati i penalty: protagonista il portiere Longoni, autore di due parate decisive, mentre Baralla ha firmato il tiro che ha consegnato all’Italia una medaglia storica e pesantissima.
