Michele Di Gregorio, finito al centro delle critiche dei tifosi. Verrà confermato a giugno?

Michele Di Gregorio rischia di diventare un caso? Nell'anno e spiccioli in cui è stato il primo portiere della Juventus ha avuto diversi alti e bassi, senza guadagnare uno status da top. Non ha particolari colpe sulle due stagioni e sui tanti gol presi - tanto più che all'inizio non aveva subito nessuna rete per sei partite, grazie a una difesa impenetrabile - ma nel vortice di una squadra che non riesce ad avere una continuità di rendimento e sembra lontana dalle posizioni di testa non può essere esentato.

Nelle ultime settimane Di Gregorio è finito nel mirino dei tifosi. Perché alla Juventus non riesce ad avere una media consona per un portiere di un top club. Solamente quattro clean sheet su quattordici, poco sotto il 30%. Anche per questo motivo verranno fatte diverse valutazioni al termine di un'annata che sarà fondamentale per quasi tutti, portieri compresi. Poi verranno operate delle scelte, ben sapendo che l'ex Monza è arrivato per circa 18 milioni totali e il suo valore a bilancio sarà di circa 10 milioni. Non un'esagerazione, ma nemmeno una sciocchezza per chi dovrà eventualmente puntare su di lui.

Nell'Inter è cresciuto, il Milan lo aveva messo nel mirino per il post Maignan. Non è detto che non funzioni proprio così, con due anni di ritardo.