Ulivieri incorona Italiano: "E' di alto livello, è il miglior allenatore per il Bologna di oggi"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere di Bologna, Renzo Ulivieri ha parlato della formazione rossoblù: "A vederla giocare è al posto suo. La qualità del gioco è evidente, per cui mi sembra logico che sia lì in classifica". Una squadra costruita e plasmata ad immagine e somiglianza del suo allenatore Vincenzo Italiano: "Oggi conta l’allenatore e contano i giocatori, l’incidenza dipende da squadra a squadra. Alla base di tutto c’è la società, che fa le scelte iniziali".

Una squadra che gioca un calcio che diverte l'ex mister: "Sicuramente - ha proseguito - è bello da vedere, poi è chiaro che la squadra ha anche dei momenti meno brillanti, di sofferenza, ma poi viene fuori e arriva il risultato. In ogni caso offre sempre cose belle". E proprio su Italiano, Ulivieri commenta la frase pronunciata dal mister emiliano di non essere il migliore: "Cosa ha detto… del mondo, d’Italia? Insomma, lui è ad alto livello e io dico che è il miglior allenatore per il Bologna di oggi".

Infine un'analisi anche su dove possa arrivare il Bologna quest'anno: "Se si guarda l’anno scorso e - ha concluso - questo ultimo periodo è in ascesa: ci sta che vada anche più su e più avanti in coppa".