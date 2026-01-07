Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara

Il Venezia fa sul serio per rinforzare il proprio centrocampo con Matteo Dagasso del Pescara. Il club veneto infatti avrebbe infatti presentato una prima offerta mettendo sul piatto non solo soldi, ma anche il cartellino di un giocatore gradito alla dirigenza abruzzese.

Si tratta, come riporta Pescarasport24.it, del centravanti Daniel Fila che è da tempo in uscita dal club lagunare dove ha trovato spazio in 15 occasioni in questa stagione mettendo a referto due reti. Il classe 2002 era arrivato un anno fa per quattro milioni di euro dallo Slavia Praga per sostituire Joel Pohjanpalo senza però riuscire a incidere andando a segno solo due volte in 10 gare in Serie A. Il giocatore, che ha anche altre richieste dall’estero – Germania e Polonia – e che piace anche alla Juve Stabia – va però convinto ad accettare la piazza abruzzese.

Il centrale di centrocampo classe 2004, che in questa stagione ha messo a segno un gol in 16 presenze, potrebbe invece approdare in laguna per sostituire il compagno nell'Under 21 azzurra Issa Doumbia che potrebbe partire per approdare al Club Bruges, formazione belga che disputa la Champions League, o al Southampton in Inghilterra.