Italia, oggi è già vigilia. Gli orari e le conferenze stampa verso la Turchia
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Simone Bernabei
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Oggi alle 12:38Serie A
autore Simone Bernabei
04.10.2026 12:38Serie A
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Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini che domani sera affronterà la Turchia per la quarta sfida di questa Nations League, dopo il ko col Belgio, la vittoria proprio contro la Turchia e il pareggio in casa della Francia.
Gli azzurri svolgeranno l'allenamento di rifinitura a Casteldebole, centro sportivo del Bologna, alle ore 17. Per le 18.30 è previsto il walk around della Turchia, con Montella e un giocatore che parleranno in conferenza stampa allo stadio Dall'Ara alle 18.45. Per quanto riguarda l'Italia, alle 19.30 e sempre nell'impianto rossoblù, parleranno il ct Roberto Mancini e Nicolò Barella.
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