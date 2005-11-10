Frosinone, Alvini: "Bracaglia ciociaro vero come Palmisani. Raimondo ha qualità notevoli"

Nel corso del suo intervento sul palco del Festival dello Sport, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato dei singoli: "Bracaglia è un ciociaro, prima di tutto: incarna lo spirito della squadra. Un ciociaro vero, come Palmisani. Per noi allenatori avere calciatori con quello spirito è una fortuna. Ne vorrei tanti come Bracaglia da allenare, sempre. Viene da un percorso di sacrifici. Gli auguro il meglio, si sta ritagliando il suo spazio in A".

Raimondo: due doppiette, dopo che sono arrivati altri nel suo ruolo.

"Ha delle qualità tecniche e caratteristiche notevoli, è in un percorso di miglioramento, è futuribile, attacca lo spazio. A me piace tantissimo. Anche nei rapporti umani. Castagnini ha preso lui come primo nome in attacco, dal Bologna, speriamo che continui su questa strada".

Si aspetta che venga chiamato in Nazionale?

"Me lo auguro per lui, per noi. Prima era più tosta arrivare in Nazionale, sicuramente è un ragazzo sul quale lavorare per il futuro".

Palmisani con il Como ha preso 9 in pagella. Ma non è l'unica prestazione super che ha fatto.

"Lorenzo è un calciatore che ha qualità tecniche nel ruolo del portiere da top, ha una testa notevole per il ruolo che fa. C'è del materiale nel ragazzo. L'anno scorso eravamo a Monza, in Coppa Italia, il nostro portiere si fa male ed entra Lorenzo. Fa 40 partite da lì in poi in maniera egregia. Si sta confermando anche in A, speriamo che continui, sarebbe bello per il calcio italiano avere un altro portiere forte".

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