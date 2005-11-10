Fiorentina, salgono a 104,8 milioni i costi per il Franchi: nuovo cronoprogramma per i lavori

Prosegue il percorso di restyling dello stadio Franchi, tra aggiornamenti del progetto, varianti e modifiche al cronoprogramma. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'ultima perizia di variante ha portato il valore del primo lotto dei lavori a 104,8 milioni di euro, rispetto ai 90 milioni dell'offerta iniziale aggiudicata alla fine del 2023 al raggruppamento Cobar-Sac. L'aumento, almeno per il momento, non modifica il quadro economico complessivo dell'intervento. Le risorse necessarie per coprire la maggiore spesa del primo lotto saranno infatti anticipate attraverso il secondo lotto dei lavori.

Dalla Maratona agli impianti: tutti gli interventi

Tra le modifiche previste dalla variante c'è anche la riprofilatura della porzione nord della Maratona, per un valore di circa 1,4 milioni di euro. L'intervento è collegato anche agli standard richiesti dalla Uefa in vista di Euro 2032: i gradoni dovranno avere una profondità minima di 80 centimetri, così da assicurare adeguati livelli di sicurezza, comfort e visibilità. La variante comprende inoltre interventi sulle aree esterne, sui sottoservizi e sugli impianti, oltre a lavori sulle torri faro e sugli spazi destinati alle televisioni e al Var.

Nuovo cronoprogramma: opere strutturali entro febbraio 2027

Sul fronte delle tempistiche, il nuovo cronoprogramma fissa al 16 febbraio 2027 il termine per la conclusione delle opere strutturali. Finiture edili e impiantistiche dovrebbero invece essere completate entro il 31 maggio 2027. L'obiettivo delle parti resta comunque quello di anticipare il più possibile la consegna dei lavori. In quest'ottica potrebbe essere previsto anche un premio di accelerazione per le imprese impegnate nel cantiere.

Ottobre mese decisivo per il futuro del Franchi

Il mese di ottobre rappresenterà inoltre un passaggio importante per il futuro dell'impianto. Entro il 12 ottobre è atteso il verdetto della conferenza dei servizi sulla proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. Entro la fine del mese è invece previsto un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa. Due appuntamenti che potrebbero contribuire a delineare ulteriormente il futuro del Franchi e il rapporto tra i lavori pubblici in corso e il progetto del club viola.