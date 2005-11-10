I talenti della Serie B: i giocatori dell'Avellino che possono arrivare in Serie A

I giovani dell'Avellino da seguire in prospettiva Serie A sono tre: Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 di proprietà della Fiorentina, Michele Besaggio, centrocampista classe 2002, e Patrick Enrici, difensore centrale classe 2001. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei tre talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Tommaso Martinelli

Nato il: 6 gennaio 2006

Luogo di nascita: Bagno a Ripoli (Firenze)

Ruolo: portiere

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia

Club proprietario del cartellino: Fiorentina

Profilo - Prodotto del vivaio della Fiorentina, società con la quale ha già messo a referto 1 presenza in Serie A e 3 in Conference League) nella passata stagione ha affrontato la prima esperienza lontano da casa alla Sampdoria, in Serie B. Sei mesi molto positivi che hanno portato l'Avellino a puntare su di lui per la stagione in corso. Fisicamente strutturato (194 cm di altezza) Martinelli ha mostrato rapidità e buoni riflessi. Aggressivo nelle uscite.

Michele Besaggio

Nato il: 28 aprile 2002

Luogo di nascita: Monselice (Padova)

Ruolo: centrocampista

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia

Gol realizzati 2 in Serie B

Profilo - Nasce calcisticamente nelle giovanili del Genoa, società con la quale non riuscirà però mai ad esordire. Decisiva per il suo approdo nel calcio professionistico l'avventura in prestito alla Juventus Next Gen in Serie C. Da lì arriva il biennio a Brescia e, poi, nell'estate 2025 dopo il fallimento delle Rondinelle, la chiamata dell'Avellino. Mezzala che sa lavorare sia in termini di qualità che di quantità. Buone le sue capacità di alzare il ritmo del gioco e col tempo sta crescendo in fase realizzativa. All'occorrenza può essere impiegato come trequartista per sfruttare i suoi tempi d'inserimento.

Patrick Enrici

Nato il: 2 maggio 2001

Luogo di nascita: Cuneo

Ruolo: difensore centrale

Partite disputate in stagione: 4 in Serie B

Profilo - Cuneo e Pro Vercelli sono le due esperienze che gli permettono di approdare nelle giovanili del Torino. Lascia il club granata per vivere il calcio dei grandi in Serie C con Sambenedettese, Lecco e Taranto. Nell'estate 2024 arriva la chiamata dell'Avellino, società con la quale conquista la Serie B. Difensore centrale da utilizzare al centro di una retroguardia a tre, in carriera ha giocato anche in una linea a quattro. Dotato di una buona struttura fisica fa delle letture la sua qualità migliore.