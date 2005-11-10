Frosinone, Alvini: "Calò uno dei più intelligenti mai allenati. Volevamo Romano come vice"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato di Giacomo Calò: "È un giocatore forte. Vede calcio, delle linee di passaggio enormi. Ha un piede gentile. Un piede determinante in B, ma anche in A. Giocava nel Pontedera, io allenavo il Tuttocuoio, nello stadio a fianco. Ho sempre desiderato allenarlo, arrivo a Cosenza e lui viene venduto il primo giorno. Arrivato in A con 29 anni, ma è uno dei più intelligenti allenati in carriera".

Hai pensato di comprare un vice-Calò in estate.

"Sì, la prima scelta non neghiamo che fosse Romano. Anche l'anno scorso. Volevamo un giocatore giovane, con struttura diversa da Calò fisicamente, bravo il Cagliari a prenderlo. Se eravamo vicini a prenderlo? Sì, eravamo lì".

Calò era vicino alla Samp...

"Gli dissi: guarda che non vai eh! Siamo contenti di averlo con noi. La proprietà ha creduto in questi ragazzi, da Bracaglia a Raimondo e Calò. Con loro vogliamo raggiungere la salvezza".

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