Italiano: "In 20 giorni non può essere sparito il Bologna. Fabbian out? Non è una bocciatura"

Non è un Vincenzo Italiano particolarmente sereno quello intervenuto in sala stampa a San Siro dopo il ko del suo Bologna per 3-1 contro l'Inter. Il tecnico rossoblù è comunque stato molto onesto nella sua analisi: "Sotto l'aspetto tecnico ci hanno sovrastato. Thuram e Lautaro le hanno stoppate tutte, hanno fatto una prestazione superlativa. Tutti, io in primis, dobbiamo fare meglio. Mercoledì avremo un altro piglio. Non possiamo abbatterci e con l'Atalanta dobbiamo farci trovare pronti".

Che alternative può avere la squadra?

"Ci si può aiutare con la tattica e le reazioni a livello individuale. Durante la partita cambiamo in maniera dinamica e non credo che venti giorni possano azzerare il lavoro. Rientreranno giocatori importanti. In venti giorni non può essere sparito il Bologna".

Fabbian è determinante? Oggi è rimasto fuori.

“Sta giocando ogni tre giorni. Non è una bocciatura, lui è in grande crescita".

