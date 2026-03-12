Italiano "si gioca la sua Europa". La prima pagina de La Repubblica di Bologna

Anche La Repubblica di Bologna dedica una parte della sua prima pagina all'appuntamento europeo di questa sera, con la squadra di Vincenzo Italiano attesa dall'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma: "Contro la Roma il Bologna si gioca la sua Europa", si legge in un box nel taglio basso nel giorno della sfida del Dall'Ara.

L'allenatore degli emiliani ieri ha presentato così il match in conferenza stampa: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani. Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente troveremo all'Olimpico e non sarà semplice. Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un piccolo di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".