Bologna, Italiano solo in tribuna contro il Torino. Quando potrebbe tornare in panchina

Vincenzo Italiano è stato ricoverato lunedì scorso a causa di una polmonite "a verosimile eziologia batteria (non dovuta a Covid-19) per la quale è stato necessaria una terapia antibiotica", ma nella mattina di ieri è stato dimesso in "condizioni buone". Su parere dei sanitari del Bologna, tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport diserterà la panchina contro il Torino stasera.

Potrà sicuramente certamente arrivare al Dall'Ara insieme alla squadra, condurre la riunione tecnica e vivere lo spogliatoio nel pre-partita e all'intervallo, poi sarà il vice Daniel Niccolini a condurre i giochi dal vivo e a contatto col campo. Mister Italiano invece - come riportato dal quotidiano romano - comparirà in tribuna invece, là dove solitamente finisce l'allenatore squalificato. Questo perché il 47enne ha deciso di ascoltare i consigli dei sanitari, che nei prossimi giorni dovranno decidere se dargli il via libera per tornare in panchina a Parma.

Questo l'ultimo comunicato ufficiale del Bologna, trasmesso ieri: "Nella mattinata di oggi (ieri, ndr) Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister".