Zazzaroni: "Cardinale, nessun milanista ha mai pensato di aver trovato in lei il nuovo Cavaliere"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha analizzato l'intervista di Gerry Cardinale al Financial Times: "L’aspetto più interessante, al di là della descrizione del pranzo di 4 ore chiusosi con tre grappe, è il ritratto che l’autore, James Fontanella-Khan, fa del nuovo numero 1 del Milan. Riassumibile così: pochi giorni di prima di incontrare Trump (eccone un altro) Mister RedBird aveva concluso una delle operazioni più importanti di sempre, acquistando WB Discovery per 110 miliardi di dollari insieme alla famiglia Ellison.

Nella stessa settimana aveva ceduto il controllo del Daily Telegraph e perfezionato una fusione per creare il più grande gruppo indipendente di produzione TV e aiutato Ben Affleck a vendere una società di tecnologia cinematografica basata sull’IA". "Cardinale - prosegue - vorrebbe il supporto del nostro governo al suo tentativo di rilanciare il calcio italiano".

Infine la conclusione: "Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. Non escludo tuttavia che da qui in avanti i contorni della proprietà del club possano essere chiari. Sarebbe una gran bella cosa anche per i frequentatori di Milanello, giornalisti italiani compresi. Question time: Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? È vero che lei si è presentato in Lega con Scaroni, Calvelli e senza Furlani? E, se sì, perché? Aspettando le risposte, mi faccio un grappino".