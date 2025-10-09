Joao Felix ha finalmente trovato il suo posto nel mondo. In Arabia Saudita ha numeri da fenomeno

Dopo un lunghissimo girovagare e una toccata al Milan senza aver lasciato traccia, Joao Felix sembra aver finalmente trovato il suo posto nel mondo. La scorsa estate, chiusa senza rimpianti reciproci l'esperienza semestrale in rossonero, il portoghese classe '99 è rientrato al Chelsea in cerca di nuova sistemazione.

E qua gli è arrivato in aiuto la chiamata dell'amico Cristiano Ronaldo e dell'agente Jorge Mendes, personaggi di un certo peso nel mondo del calcio e specialmente in Arabia Saudita: l'Al Nassr ha messo in conto l'investimento, 30 milioni di parte fissa più possibili 20 di bonus per acquistare il suo cartellino. Col giocatore che ha firmato un biennale da quasi 18 milioni a stagione.

E l'avvio di stagione è stato di tutto rispetto, lasciando intravedere quei bagliori di inizio carriera che lo avevano portato ad essere uno dei talenti più lucenti del calcio mondiale. Ha segnato in tutte le 4 competizioni giocate, con l'Al Nassr: 5 gol e 1 assist in 4 gare di Saudi Pro League, 1 gol nelle due gare di Champions asiatica, 1 gol in Saudi Super Cup e 1 gol in King's Cup. Per un totale che racconta di 8 gol e 2 assist in sole 9 partite giocate.

JOAO FELIX - AL NASSR

Presenze: 9

Da titolare: 8

Reti: 8

Assist: 2