Joao Felix, la scelta ha pagato (finora): 10 gol in 8 partite, capocannoniere davanti a CR7

La scelta controversa di João Félix di trasferirsi in Arabia Saudita a soli 25 anni ha dato subito i frutti. Il portoghese è diventato una delle stelle della Saudi Pro League e ha trascinato nuovamente l’Al Nassr alla vittoria per 1-3 contro il NEOM, grazie a un gol da fuori area che ha chiuso il match.

Con questo centro, l'ex giocatore di Barcellona, Chelsea, Atletico e Milan raggiunge 10 gol in 8 partite, conquistando la vetta della classifica marcatori della SPL avanti al compagno Cristiano Ronaldo e a Joshua King, entrambi a 9 reti. I numeri confermano il momento d’oro del portoghese, capace di imporsi come leader offensivo nonostante la giovane età e il precoce addio all’Europa.

Dopo le ultime esperienze non proprio esaltanti, l'attaccante aveva deciso di non tornare al Benfica, il club che lo lanciò, puntando invece su un’avventura in Arabia per giocare al fianco di CR7. Sotto la guida dell'altro connazionale, Jorge Jesus, ha ottenuto un ruolo centrale in attacco e ha risposto con gol e qualità tecnica, ritrovando la continuità realizzativa che non riusciva a mantenere dai tempi del Benfica. Questo momento di forma arriva nel periodo cruciale delle qualificazioni al Mondiale 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, Messico e Canada. Joao Felix si prepara a essere un elemento chiave per Portogallo, che punta a chiudere la qualificazione senza intoppi.