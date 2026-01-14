TMW Joao Pedro potrebbe tornare in Serie A, trattativa con il Pisa. Che lavora anche per Loyola

È un Pisa scatenato quello che si sta affacciando su questi giorni di calciomercato invernale. E per il momento avanza con decisione su un doppio fronte di trattativa.

Potrebbe tornare in Serie A il centravanti veterano Joao Pedro (33 anni), attualmente in Messico con l'Atletico San Luis e in passato simbolo del Cagliari tra il 2014 e il 2022, quando aveva lasciato per il Fenerbahce. I toscani lavorano per riportarlo sul palcoscenico del massimo campionato italiano e stanno provando a stringere.

Non solo Joao Pedro, però, perché il Pisa sta procedendo con convinzione anche su un altro fronte di trattative, quello che conduce al profilo di Felipe Loyola (25 anni). Centrocampista cileno che gioca in Argentina, con l'Independiente, anche lui è un obiettivo sensibile del Pisa, che ha quindi come priorità quella di provare ad assicurare a mister Gilardino questo doppio innesto entro qualche giorno.