Sudtirol, ecco il primo colpo di gennaio: accordo raggiunto con il Lecco per Frigerio

È praticamente tutto fatto per l’arrivo di Marco Frigerio al Südtirol. Come riferisce Trivenetogoal.it, il club altoatesino ha raggiunto l’accordo con il Lecco e si è già proceduto allo scambio dei documenti tra le parti. L’operazione è dunque in dirittura d’arrivo: ora manca soltanto la firma del centrocampista per rendere ufficiale il trasferimento.

In questa prima parte di stagione Frigerio ha collezionato 10 presenze con la maglia del Lecco segnando anche un gol, ma nell'ultimo mese è finito fuori dalle convocazioni. Per lui pronta quindi una nuova avventura in Serie B.