Sudtirol, ecco il primo colpo di gennaio: accordo raggiunto con il Lecco per Frigerio
TUTTO mercato WEB
È praticamente tutto fatto per l’arrivo di Marco Frigerio al Südtirol. Come riferisce Trivenetogoal.it, il club altoatesino ha raggiunto l’accordo con il Lecco e si è già proceduto allo scambio dei documenti tra le parti. L’operazione è dunque in dirittura d’arrivo: ora manca soltanto la firma del centrocampista per rendere ufficiale il trasferimento.
In questa prima parte di stagione Frigerio ha collezionato 10 presenze con la maglia del Lecco segnando anche un gol, ma nell'ultimo mese è finito fuori dalle convocazioni. Per lui pronta quindi una nuova avventura in Serie B.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro