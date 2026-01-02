Si apre il calciomercato, Il Messaggero: "La Lazio cede Castellanos. Roma: Raspadori"

"La Lazio cede Castellanos. Roma: Raspadori" scrive Il Messaggero. Si apre quest'oggi il calciomercato e le romane sono subito protagoniste, ballando sulle punte, con la Lazio che cede e la Roma pronta all'acquisto.

Il Taty Castellanos pronto ad andare al West Ham: l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli.

La Roma invece sta per riportare in Italia l'ex Napoli Giacomo Raspadori: la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei giallorossi: 2 milioni di euro subito nelle casse dei colchoneros, con un’opzione fissata a 19 milioni che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.