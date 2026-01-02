Napoli, Lukaku non è ancora in condizione: cambiano i piani con Lucca. La situazione

Lorenzo Lucca è stato inseguito a lungo dal Napoli in estate, tant'è che la società partenopea ha investito molto su di lui, ma dopo 5 mesi il centravanti è diventato un'incognita. L'ex Udinese ha avuto a disposizione solamente 41 minuti nelle ultime 9 partite, segno evidente che Conte non abbia fiducia in quello che può dare attualmente. Per il classe 2000 non è una bocciatura, ma è chiaro che sia stato rimandato e con gennaio che incombe niente è da escludere.

Il 25enne è stato acquistato con una formula particolare: 9 milioni di euro sono già stati sborsati per il prestito, altri 26 verranno versati a luglio per il riscatto. Di conseguenza, con il mercato a saldo zero, per far entrare un nuovo attaccante, deve uscire il numero 27, che percepisce attualmente 2 milioni di euro all'anno. Non scalda tantissimo l'opzione che porta a uno scambio con Artem Dovbyk, mentre è ormai impossibile cedere l'italiano al West Ham, che ha ormai chiuso per Castellanos. A renderlo noto è La Gazzetta dello Sport. Chi può cambiare i piani è Romelu Lukaku, nel bene e nel male. Già perché, secondo il Corriere dello Sport, il belga non è ancora pronto ed è tornato ai box perché è indietro dal punto di vista della condizione e avrà bisogno di lavoro individuale dopo 4 mesi e mezzo lontano dai campi.