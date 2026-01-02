Pescara, il club ha individuato le priorità: a gennaio 4-5 colpi mirati

Il Pescara ha già tracciato con chiarezza la propria rotta in vista del mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza biancazzurra ha individuato con precisione le priorità: serviranno uno o due attaccanti, un centrocampista, un difensore centrale e un esterno mancino, per un totale di quattro o cinque innesti mirati. Profili scelti con criteri ben precisi: buona condizione muscolare e fortissima motivazione, elementi ritenuti fondamentali per sposare la linea del tecnico Gorgone, che continua a credere nella possibilità di centrare la salvezza.

Un obiettivo che resta complicato, considerando che il Delfino viaggia a una media di 0,72 punti a partita, ma che resta comunque alla portata: la salvezza diretta dista quattro punti, mentre i play out sono a meno tre. Numeri che tengono aperto ogni discorso e che rendono il mercato una tappa decisiva del cammino biancazzurro.

In questo senso il presidente Daniele Sebastiani ha ribadito la volontà del club di non mollare: «Possiamo salvarci e vogliamo farlo. Senza alcuni errori arbitrali avremmo anche qualche punto in più, per questo in Lega mi sono fatto sentire. Arriveranno quattro rinforzi, giocatori pronti», ha dichiarato nei giorni scorsi.

Linea condivisa anche da Gorgone, che non vuole elementi da “riatletizzare”, pur consapevole delle difficoltà che il mercato di gennaio presenta nel trovare calciatori con minutaggio recente. Possibile quindi anche l’attenzione verso profili provenienti dalla Serie C, già “in condizione”, pur con tutte le incognite legate al salto di categoria, dove oltre alla corsa serve soprattutto qualità tecnica.

Intanto è già al lavoro il direttore sportivo Pasquale Foggia, chiamato a costruire gli innesti che dovranno provare a cambiare il volto e il destino del Pescara nella seconda parte di stagione.