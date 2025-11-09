Chelsea, Joao Pedro colpito da Estevao: "Tutti sanno che è un talento. Oggi un altro assist"

Dei tre "moschettieri" del Chelsea in grado di colpire e affondare il Wolverhampton troviamo appunto Joao Pedro, attaccante arrivato in estate dal Brighton e a quota 4 gol con la maglia dei Blues. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, oggi alle spalle di Delap ha comunque saputo trovare la rete personale che ha contribuito al 3-0 contro i Wolves: "Giocare contro una difesa a cinque è sempre difficile, la chiave oggi è stata avere numeri in area. Se mettiamo giocatori in area, a volte la palla arriva a noi", ha esordito.

Quanto all'impatto del baby talento brasiliano Estevao: "Tutti sanno che Estevão è un talento. Quando entra, vuole sempre mostrare le sue qualità. Oggi di nuovo mi ha fornito l’assist, sono molto felice per lui perché si è adattato molto rapidamente. Siamo qui per aiutarlo. Sono in campo per aiutare la squadra. Sono felice di segnare, è importante per la mia posizione, ma anche per aiutare la squadra".

Sul primo gol trovato da Malo Gusto e un bilancio complessivo del Chelsea in questo primo quarto di stagione: "È passato molto tempo da quando sono arrivato qui, ma è solo l’inizio. Tre punti importanti prima della sosta per le nazionali. Siamo qui per entrare nelle prime quattro, questo è il nostro obiettivo, questa è la Premier League. Abbiamo vinto anche contro il Tottenham, quindi continuiamo a spingere".