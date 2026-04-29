Zazzaroni e l'inchiesta su Rocchi: "Cosa resterà dopo il fango? Distrutta una carriera da impuniti"

“Topi di gogna”. Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza così l’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale. Dopo aver citato alcuni casi di mala giustizia, letterali come il Processo di Kafka o reali come quello di Enzo Tortora, Zazzaroni si chiede cosa succederà se, come sembra, l’indagine si chiuderà in un nulla di fatto.

“Chissà chi ripagherà la tintoria a Rocchi quando gli schizzi di fango avranno smesso di girare nel ventilatore e dell’esistenza di prima, sporcata dal dubbio, rimarranno macchie che anche a lavarle, non vanno via - si legge -. Il linciaggio, quando giudice e carnefice si fondono con il sentimento popolare, lascia a terra le persone e le calpesta con voluttà senza ritegno. Muore la pietà e, con lei, anche la giustizia”.

L’editoriale prosegue così: “Come abbiamo fatto a diventare così? Qual è stato il momento esatto in cui abbiamo preferito il giacobinismo al ragionamento? Cosa c’è davvero, dietro alla preparazione dell’ennesimo presunto scandalo da dare in pasto ai social? A una prima rapida impressione, un forte rumore di niente. […] A questo punto spero che Rocchi sia effettivamente colpevole perché se non lo fosse, avremmo fatto altre vittime (non trascurate la famiglia) e distrutto un’altra carriera continuando a restare impuniti”.