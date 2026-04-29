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Walter Mazzarri può ripartire dalla Grecia: previsto un colloquio col presidente dell'Iraklis

Walter Mazzarri può ripartire dalla Grecia: previsto un colloquio col presidente dell'IraklisTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:42Calcio estero
Michele Pavese
fonte Gaetano Mocciaro

Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in panchina, questa volta in Grecia. Il tecnico toscano è atteso oggi a Salonicco per avviare i colloqui con il presidente dell’Iraklis, Panagiotis Monemvasiotis. Un incontro che potrebbe aprire a un nuovo capitolo della sua carriera dopo un periodo lontano dai campi.

Per Mazzarri si tratterebbe di un ritorno al lavoro dopo una lunga pausa e dopo diverse occasioni sfiorate. Solo un anno fa, infatti, era stato contattato da club di primo piano del calcio iraniano come Persepolis ed Esteghlal, senza però arrivare a un accordo. Oggi il suo nome è in cima alla lista dei desideri dell’Iraklis, che punta su un profilo di esperienza per rilanciare il proprio progetto sportivo. Il curriculum dell’allenatore parla da sé: dalla Reggina alla Sampdoria, fino alle esperienze con Inter, Napoli, Torino e Cagliari, Mazzarri ha spesso saputo ottenere risultati importanti, costruendo squadre organizzate e competitive, anche partendo da organici non sempre di primo livello.

La sua capacità di valorizzare il materiale a disposizione è sempre stata uno dei tratti distintivi del suo lavoro, così come la solidità tattica delle sue squadre. Anche all’estero ha già avuto un’esperienza significativa sulla panchina del Watford nella stagione 2016/17, riuscendo a conquistare la salvezza con largo anticipo in Premier League. Il suo ultimo incarico risale invece al ritorno al Napoli, dove era stato chiamato per gestire la delicata fase post-scudetto, subentrando a Rudi Garcia. Un’esperienza però breve, conclusa dopo appena 17 partite.

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