Jovetic: "Adzic deve andare via dalla Juventus. Yildiz? Troppi paragoni con Del Piero"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:38Serie A
Alessio Del Lungo

Stevan Jovetic, attaccante dell'Omonia Nicosia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve.com, parlando del Pafos, prossima avversaria in Champions dei bianconeri: "È una squadra forte, con una presidenza ambiziosa nel voler prendere i migliori giocatori. Ritengo Juan Carlos Carcedo, il loro allenatore, molto bravo e fa giocar bene la squadra. Hanno dei giocatori di qualità e molto veloci, hanno sempre voglia di fare risultato e pur di raggiungerlo possono diventare anche brutti. Si presenteranno a Torino con l'obiettivo di ottenere qualche punto, anche perché sono in piena lotta qualificazione".

Chi sono i giocatori più temibili? "Il giocatore più conosciuto è sicuramente David Luiz, ma presterei molta attenzione anche al portoghese Pêpê che è il loro organizzatore di gioco. Ci sono due o tre calciatori molto veloci, un altro di qualità da menzionare è il croato Orsic".

Che ne pensa della Juventus?
"Indipendentemente dall'ultimo risultato negativo, l'ho vista bene e Spalletti può aiutarla a farla tornare la Juve di una volta. Io la sto seguendo per Adzic e Vlahovic, però onestamente le loro partite sono sempre combattute e non finiscono quasi mai con un largo scarto. Non è più, onestamente, la Vecchia Signora di una volta".

Che giocatore può diventare Yildiz?
"Mi piace, ha grande estro e qualità. Però ci sono troppe aspettative su di lui, troppi paragoni con Del Piero. A lui non serve questo, deve essere solo se stesso e per me può diventare un grande giocatore. Ha delle doti molto importanti".

Perché Adzic fatica a trovare spazio?
"Vasilije è un ragazzo perbene, con la testa giusta, sta lavorando tanto e sta utilizzando gli spazi che gli vengono concessi nel club e in Nazionale. Per me merita di giocare di più. Non puoi lasciarlo fuori per così tante partite solo a causa di un errore con l'Atalanta. Ha sbagliato, è vero, ma prima ti aveva fatto vincere con l'Inter che è sempre una partita molto sentita. Sbagli e poi non giochi più? Che messaggio stai mandando così? Secondo me questa è una gestione del tutto sbagliata nei suoi confronti".

Che caratteristiche ha?
"Lui ha grande potenza fisica, è bravo negli assist e ha un tiro pazzesco. Vasilije ha bisogno solo di giocare, a lui ho consigliato di parlare con la Juve e di valutare insieme la situazione".

Vucinic e Savicevic gli hanno consigliato di andare via.
"Sì, io sono d'accordo con loro. A lui converrebbe andare in un altro club già a gennaio, magari di metà classifica, e di giocare un po' di più. Lui sta giocando in una grandissima squadra e c'è molta pressione, gli viene concessa una chance ogni due mesi e tutti si aspettano molto da lui. Invece ha bisogno solo di rilassarsi, di divertirsi e di dimostrare il suo valore riuscendo a trovare più continuità".

Editoriale di Raimondo De Magistris
