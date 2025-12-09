Jovetic: "Adzic deve andare via dalla Juventus. Yildiz? Troppi paragoni con Del Piero"

Stevan Jovetic, attaccante dell'Omonia Nicosia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoJuve.com, parlando del Pafos, prossima avversaria in Champions dei bianconeri: "È una squadra forte, con una presidenza ambiziosa nel voler prendere i migliori giocatori. Ritengo Juan Carlos Carcedo, il loro allenatore, molto bravo e fa giocar bene la squadra. Hanno dei giocatori di qualità e molto veloci, hanno sempre voglia di fare risultato e pur di raggiungerlo possono diventare anche brutti. Si presenteranno a Torino con l'obiettivo di ottenere qualche punto, anche perché sono in piena lotta qualificazione".

Chi sono i giocatori più temibili? "Il giocatore più conosciuto è sicuramente David Luiz, ma presterei molta attenzione anche al portoghese Pêpê che è il loro organizzatore di gioco. Ci sono due o tre calciatori molto veloci, un altro di qualità da menzionare è il croato Orsic".

Che ne pensa della Juventus?

"Indipendentemente dall'ultimo risultato negativo, l'ho vista bene e Spalletti può aiutarla a farla tornare la Juve di una volta. Io la sto seguendo per Adzic e Vlahovic, però onestamente le loro partite sono sempre combattute e non finiscono quasi mai con un largo scarto. Non è più, onestamente, la Vecchia Signora di una volta".

Che giocatore può diventare Yildiz?

"Mi piace, ha grande estro e qualità. Però ci sono troppe aspettative su di lui, troppi paragoni con Del Piero. A lui non serve questo, deve essere solo se stesso e per me può diventare un grande giocatore. Ha delle doti molto importanti".

Perché Adzic fatica a trovare spazio?

"Vasilije è un ragazzo perbene, con la testa giusta, sta lavorando tanto e sta utilizzando gli spazi che gli vengono concessi nel club e in Nazionale. Per me merita di giocare di più. Non puoi lasciarlo fuori per così tante partite solo a causa di un errore con l'Atalanta. Ha sbagliato, è vero, ma prima ti aveva fatto vincere con l'Inter che è sempre una partita molto sentita. Sbagli e poi non giochi più? Che messaggio stai mandando così? Secondo me questa è una gestione del tutto sbagliata nei suoi confronti".

Che caratteristiche ha?

"Lui ha grande potenza fisica, è bravo negli assist e ha un tiro pazzesco. Vasilije ha bisogno solo di giocare, a lui ho consigliato di parlare con la Juve e di valutare insieme la situazione".

Vucinic e Savicevic gli hanno consigliato di andare via.

"Sì, io sono d'accordo con loro. A lui converrebbe andare in un altro club già a gennaio, magari di metà classifica, e di giocare un po' di più. Lui sta giocando in una grandissima squadra e c'è molta pressione, gli viene concessa una chance ogni due mesi e tutti si aspettano molto da lui. Invece ha bisogno solo di rilassarsi, di divertirsi e di dimostrare il suo valore riuscendo a trovare più continuità".