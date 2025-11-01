Atalanta, Juric: "Oggi è mancato tutto. Non mi posso attaccare a nulla"

Il mister dell'Atalanta, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita.

Cosa è mancato oggi?

"Penso tutto: ritmi, gioco, tecnica. Prestazione sbagliata".

Le difficoltà quali sono state?

"Adesso non so dirti esattamente. Meritavamo di più in tante altre partite. Oggi fatico ad attaccarmi su qualcosa, siamo stati sotto. Per la prima volta posso dire che la prestazione è stata negativa".

Quanto pensi di essere già nella testa dei giocatori per il calcio che vuoi fare?

"E' una partita a sé. Abbiamo fatto bene su tanti aspetti, oggi invece no. Tanti errori tecnici nel muovere la palla così come nel body-language. Oggi abbiamo buttato dentro anche cinque giocatori nuovi rispetto alla gara con il Milan; dovevano fare di più. Prestazione negativa in tutti i sensi, spero non si ripeta".

Ti aspettavi di più da Samardzic e Sulemana?

"Quando erano fuori De Ketelaere e Lookman avevano fatto bene. Con il loro rientro non hanno giocato bene. Rispetto al vecchio ciclo di partite il lolo livello si è abbassato tanto".