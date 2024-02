Juve, -2 al derby scudetto: Allegri ritrova Rabiot ed è pronto a gestire Chiesa con l’Inter

Chiusa la sessione invernale di calciomercato che ha portato in dote alla rosa di Massimiliano Allegri due nuovi innesti come Tiago Djaló dal Lille e Carlos Alcaraz dal Southampton (arrivato ieri sera a Torino), tutto l’ambiente Juventus può porre totalmente la concentrazione sul delicato derby d’Italia in programma domenica sera a San Siro. Gara per la quale Madama ritroverà a disposizione un paio di fondamentali interpreti come Adrien Rabiot e Federico Chiesa.

Rabiot ritrova il gruppo a due settimane di distanza: smaltito il fastidio al polpaccio.

L’ultima partita Adrien Rabiot l’ha giocata ormai un paio di settimane fa nella vittoria casalinga della Juventus contro il Sassuolo. Gara giocata integralmente ma che ha portato con sé un fastidio al polpaccio descritto da Allegri sin dalle ore successive come delicato. Così lo staff medico ha scelto, in accordo col giocatore, di non correre rischi e preservarlo con cura fino alla completa guarigione. Che è arrivata nelle scorse ore permettendo al classe 1995 di riunirsi al resto del gruppo nell’allenamento andato in scena nel pomeriggio di ieri. A San Siro un posto in mezzo al campo sarà suo al fianco di Locatelli e di McKennie, quest’ultimo subito recuperato dopo la botta alla caviglia presa contro l’Empoli.

Chiesa c’è, ma chi gioca con Vlahovic?

Anche Federico Chiesa manca dall’impegno contro il Sassuolo ma, a differenza di Rabiot, la vera continuità gli manca da metà dicembre: dopo la sfida, con gol, col Genoa sono ben 5 le partite saltate sulle 8 disputate dalla Vecchia Signora fra Serie A e Coppa Italia. La Juventus tutta è perfettamente consapevole di quanto avere Chiesa in ottime condizioni sia fondamentale nella seconda parte di stagione e per questo motivo ha intenzione di gestirne oculatamente il rientro. Così il figlio d’arte viaggia verso una partenza dalla panchina nel derby d’Italia di domenica con il ritorno da titolare dopo la panchina di Empoli del gioiellino Kenan Yildiz al fianco di Dusan Vlahovic.