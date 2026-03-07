Live TMW Juve, Cambiaso: "Contenti per la vittoria. Fischi? Fanno parte del gioco"

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Pisa. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Avevate programmato l'esultanza con il mister?

"Non era programmato ed è stata una cosa naturale. Il mister ci aveva detto che voleva vincessimo e andassimo sotto la curva, l'abbiamo fatto e siamo contenti di aver regalato una bella serata".

Che vantaggio può avere la squadra a lavorare una settimana intera?

Importante. Non è bello ma è importante. Ci da la possibilità di allenarci bene e preparare meglio alcune cose. Soprattutto ci fa recuperare energie e questo è l'unico aspetto positivo di non giocare più partite. Questo è l'unico aspetto positivo di questa situazione".

Come ha vissuto i fischi?

"I fischi fanno parte del gioco e i tifosi sono liberi di fare cosa vogliono, se non gli piace fischiano. Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere queste pressioni se cosi vogliamo chiamarle. Io l'ho vissuta bene, sono fortunato ad essere qui".