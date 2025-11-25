Live TMW
Atletico Madrid-Inter, tra poco Lautaro Martinez in conferenza stampa
Domani alle 21.00 l'Inter affronta l'Atletico Madrid in trasferta nelle quinta partita della League Phase di Champions League. Accanto all'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene il capitano dell'Inter Lautaro Martinez nella conferenza stampa di vigilia.
L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.00
