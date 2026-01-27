Juve, domani Openda titolare dopo la sveglia di Spalletti: "Ha questo carattere da bravo ragazzo..."

Domani Lois Openda partirà titolare nella Juventus che sfiderà il Monaco nell’ultima giornata di League Phase di Champions League. Luciano Spalletti lo ha già annunciato in TV prima della conferenza stampa, per poi tornare su quel buffetto e la richiesta di svegliarsi, proprio nei confronti dell’attaccante belga, durante la gara con il Benfica: “Non è il significato della parola, ma il rapporto che hai con i calciatori che ti permette di esprimerti qualche volte in modo più deciso, o che venga interpretato così dall’esterno, ma che poi internamente sia un modo di fare quotidiano. Lui è un calciatore che ha delle caratteristiche e delle qualità ben visibili.

Ha questo carattere di bravo ragazzo, che secondo me lo limita un pochettino: sente un po’ la pressione, molte cose che non lo fanno stare tranquillo. Io penso che, dandogli dello spazio, prima o poi metterà a posto questa difficoltà che ha. E domani sera potrebbe essere che lui trovi questo spazio qui”.

La conferenza stampa di Spalletti