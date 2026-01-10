Juve e Inter su Muharemovic, Grosso: "Potenziale molto alto, può diventare un giocatore forte"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Roma coi giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo venuti a fare la partita con coraggio e personalità, nonostante alcune cose in questo momenti ci creino alcune difficoltà. Abbiamo avuto anche due-tre belle occasioni per segnare, ma quando vieni a Roma e non concretizzi poi diventa pericoloso. Il finale è uno spunto per crescere e migliorarci, perché abbiamo lasciato un po' la gara. Dobbiamo saper soffrire".

Sulla corsa salvezza e il campionato del Sassuolo: "Questo è un campionato che ci mette davanti a delle sfide molto complesse, ma vogliamo giocarcele come nel girone d'andata. Abbiamo fatto cose molto belle negli ultimi mesi, sarà difficile ripeterle, ma vogliamo provarci per raggiungere i nostri obiettivi. Contro la Roma abbiamo fatto 70 minuti importanti e ci sono spunti per crescere".

Sulla Roma e le altre avversarie complicate da affrontare: "Siamo nella fase della turbolenza, quella in cui affrontiamo squadre molto forti. Dobbiamo crederci e migliorarci, sapendo che in determinate partite se non sei quasi perfetto poi diventa difficile. Il campionato è molto equilibrato, restiamo con le antenne dritte e proviamo a raggiungere ognuno i propri obiettivi".

Su cosa serve dal mercato: "Mi concentro sui miei giocatori, oggi spero di recuperare chi è infortunato. La società sa che questo campionato è difficile".

Su Muharemovic: "Muharemovic ha un potenziale molto alto, ha dei picchi elevati tipici dei giocatori che possono diventare forti. Lui così come altri nostri giocatori. La differenza la fai però quando questo potenziale viene espresso con continuità, noi abbiamo ancora delle pause e dobbiamo tutti migliorare".