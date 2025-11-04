TMW
Juve, full immersion bianconera per Spalletti: a Vinovo per seguire la Youth League
Full immersion bianconera per Luciano Spalletti. Dopo aver guidato la Juventus alla vittoria sulla Cremonese nella sua prima uscita da allenatore, e a poche ore dalla sfida di Champions League con lo Sporting CP, il tecnico toscano è in questi minuti sugli spalti dell’Allianz Training Center di Vinovo per seguire la sfida di Youth League con i bianconeri di Lisbona.
Spalletti non è da solo: a pochi passi da lui, come al solito, c’è anche la dirigenza bianconera al gran completo, almeno per l’area sportiva. Presenti il futuro ad e attuale dg Damien Comolli, insieme al dt François Modesto.
