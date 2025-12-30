La Juve lavora alla Continassa: Spalletti spera di recuperare Conceicao

La Juventus, ieri, ha goduto di un giorno di riposo e oggi la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare la gara contro il Lecce. L’obiettivo di Spalletti è quello di provare a recuperare Conceicao per il match di sabato. Il portoghese si è fermato nel secondo tempo della partita contro la Roma per un fastidio alla coscia sinistra. Conceicao non ha riportato lesioni ma non è riuscito a farcela per la sfida contro il Pisa. Adesso il numero 7 bianconero avrà a disposizione quattro giorni più la rifinitura di sabato per provare a recuperare. La sensazione è che Conceicao possa farcela ed essere a disposizione almeno per la panchina. Mentre per quanto riguarda Cabal c’è un po’ più di pessimismo e il colombiano non dovrebbe farcela per la gara contro il Lecce. Il numero 32 bianconero potrebbe cercare di recuperare per il match contro il Sassuolo del 6 gennaio.

Spalletti motivatore.

Luciano Spalletti, da quando è arrivato alla Juventus, si è fissato diversi obiettivi. In particolare le sue missioni sono state quelle di migliorare i risultati e il gioco, rivitalizzare i nuovi acquisti e rimotivare il gruppo. La Juventus, nell’ultimo anno, ha dimostrato di avere diversi cali mentali ed è proprio questo il lavoro più difficile che deve fare Spalletti. Infatti, anche nell’intervallo del match contro il Pisa, il tecnico di Certaldo ha dovuto scuotere la squadra. Spalletti ha chiesto più intensità e ritmo perché la squadra stava conducendo la partita ma senza pungere. Le parole dell’allenatore hanno scosso il gruppo che nel secondo tempo è apparso più convinto, tanto da riuscire a vincere il match. Una delle missioni centrate dall’allenatore è stata sicuramente quella di rilanciare i nuovi acquisti. Openda è sicuramente in crescita e ha trovato i primi gol in bianconero. Anche lo stesso David sembra più coinvolto nella manovra della Juventus e adesso cerca più continuità a livello realizzativo. Spalletti sta aiutando anche Zhegrova a migliorare la sua condizione fisica e il kosovaro sembra essere in rampa di lancio e adesso si aspetta solo che possa giocare con più regolarità dal primo minuto.

Si cerca un centrocampista.

Mentre la squadra lavora sul campo e cerca di risalire la classifica, la società pensa al mercato. La campagna di rafforzamento di gennaio sarà all’insegna delle opportunità. La sensazione è che non ci saranno spese folli da parte della Juventus, che però cercherà un centrocampista. I nomi al vaglio sono tanti e tre giocatori in particolare avrebbero attirato il management juventino. Si tratta di Timber, Frattesi e Bernabè. Gli ultimi due, però, richiederanno un esborso economico non di poco conto. Frattesi è valutato circa 30 milioni, mentre il Parma per cedere Bernabè vorrebbe 25 milioni. Lo spagnolo costa meno rispetto all’ex Sassuolo, ma Frattesi, si sa, è un pupillo di Spalletti che lo vedrebbe bene per inserirlo nella sua trequarti per alternarlo a Yildiz, Zhegrova e Conceicao. Mentre Timber sembra essere una soluzione dai costi più contenuti e sarebbe anche una trattativa non particolarmente complicata. Il Feyenoord non direbbe di no di fronte a una buona offerta per l’olandese.