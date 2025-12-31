"L'Inter riapre il Cancelo". La Gazzetta dello Sport apre sul clamoroso ritorno in nerazzurro

Per la fascia destra dell'Inter spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Joao Cancelo. La notizia viene lanciata oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport: "L'Inter riapre il Cancelo - titola la rosea -. Rompe con Inzaghi, può tornare in nerazzurro. L'esterno portoghese è pronto a lasciare l'Arabia: c'è il nodo ingaggio. Luis Henrique ha deluso".

I temi trattati nel taglio altro riguardano invece la Juventus e il Napoli. I bianconeri pensano al rinnovo di Luciano Spalletti ("Spalletti sì: la Juve prepara il rinnovo fino al 2028") mentre in casa azzurra suona di nuovo il campanello d'allarme per Romelu Lukaku: il belga era tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio ed era vicino al rientro ma nelle ultime ore è arrivato un nuovo stop ("Ahi Lukaku. Il Napoli in ansia: fuori per altre tre settimane").

L'ultimo argomento della prima pagina del quotidiano è di spalla e riguarda il Milan e il futuro di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea, potrebbe già salutare il Diavolo nel mercato di gennaio: "I dubbi di Nkunku. Chiede di restare ma il Milan vuole altri gol", il titolo dedicato all'ex Chelsea.