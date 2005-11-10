Juve, Kolo Muani e Woltemade non segnano: su chi può puntare a gennaio

La vittoria di Lecce ha riportato tre punti alla Juventus, ma non ha risolto uno dei problemi principali della squadra di Luciano Spalletti. A decidere il 2-0 del Via del Mare sono stati McKennie e Douglas Luiz, mentre davanti Randal Kolo Muani e Nick Woltemade hanno lasciato ancora poco. Il francese ha chiuso con un solo tiro, senza centrare la porta, ed è stato sostituito nella ripresa; il tedesco ha giocato meglio, ma ha avuto una grande occasione nel finale e l'ha sprecata. Degli undici gol segnati finora in campionato dalla Juve, soltanto uno porta la firma dei due centravanti. Troppo poco, considerando anche gli investimenti fatti in estate.

A gennaio tornano di moda vecchi nomi

Per questo alla Continassa il mercato degli attaccanti resta aperto anche in vista di gennaio. Il nome che continua a circolare con maggiore insistenza è quello di Folarin Balogun. Il centravanti statunitense potrebbe lasciare il Monaco già durante la sessione invernale, ma l’operazione richiederebbe un investimento importante e costringerebbe la Vecchia Signora ad anticipare una spesa che, inizialmente, poteva essere programmata per l’estate. Più facilmente percorribile potrebbe essere la strada che porta ad Alexander Sorloth: l’Atletico Madrid potrebbe prendere in considerazione anche una formula temporanea, rendendo l’operazione meno pesante dal punto di vista economico. Sullo sfondo rimangono altri profili, da Mateo Retegui a Giuseppe Raimondo, anche se con costi, caratteristiche e prospettive molto differenti.

Prima di prendere una decisione definitiva, però, la Juventus dovrebbe capire anche cosa potrà darle Jeff Ekhator. Il classe 2006, acquistato in estate dal Genoa, non ha ancora avuto modo di debuttare ufficialmente a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato i primi mesi a Torino. Il suo rientro, sulla carta, consentirebbe a Spalletti di valutare un attaccante più fisico e più vicino all’identikit del centravanti d’area che manca oggi alla rosa. Kolo Muani e Woltemade avranno altre occasioni, già a partire dalle sfide con Genoa e Napoli, ma il tema è ormai sul tavolo: se i gol dei numeri nove continueranno a mancare, a gennaio la Juventus potrebbe tornare sul mercato per un altro centravanti.